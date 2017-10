Allschwil musste in der zweiten Hälfte mehr riskieren, was den Gästen, auch dank dem schnellen Schneider, mehr Aktionen ermöglichte. Nach sieben Minuten hatte jedoch Allschwils Luca Brunner den Ausgleich auf dem Fuss, aber Liestals Schlussmann Nils Schulz konnte den aus wenigen Metern abgegebenen Ball zur Ecke abwehren.

Stucki beorderte fortan die Abwehr vom Tor weg, so dass die Gäste immer wieder aus einer Abseitsstellung zurückgepfiffen werden mussten. Wie man dies umgehen kann, zeigte Liestal in der 82. Minute. Weisskopf bediente Schneider, der mit dem Ball am Fuss quer vor dem Strafraum durchlief und im richtigen Moment legte er das Spielgerät für Stöckli in die Gasse. Liestals Stürmer hatte keine Mühe den Ball an Schmid vorbei zu entscheidenden zweiten Treffer einzuschieben.