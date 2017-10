Gegen den RTV Basel hat sich die Mannschaft von Trainer Sascha Schönholzer teuer verkauft. Nach hohem 2:8-Rückstand in der Anfangsphase haben die Spieler nie aufgesteckt und konnten zehn Minuten vor Schluss sogar ausgleichen. In den Schlussminuten hat man den möglichen Punktgewinn aber durch ärgerliche Zeitstrafen verschenkt.

Dass ein Punktgewinn in Basel einer Überraschung gleichgekommen wäre, dem sind sich die Siggenthaler bewusst. Ebenso bewusst sind sie sich, dass sie gegen Stans nun erstmals in dieser Saison die Favoritenrolle einnehmen werden. Der Aufsteiger ist nicht gerade optimal in die NLB-Saison gestartet, konnte in den bisherigen vier Spielen noch keinen einzigen Punkt einfahren.

Keine klare Sache

Klare Sache also für Siggenthal? Weit gefehlt. Denn die Nidwalder haben sich trotz den Niederlagen teuer verkauft, mussten sich gegen die Aufstiegsfavoriten Lakers Stäfa und RTV Basel nur knapp geschlagen geben.

Die hohe 19:29-Niederlage gegen Mitaufsteiger Biel von vorletzter Woche schmerzt zwar; noch viel mehr aber die überraschende Fehlleistung gegen die SG Yellow/Espoir, wo man gegen den Aussenseiter bereits in der ersten Halbzeit mit zwölf Toren in Rückstand lag. Sie könnte am Saisonende ausschlaggebend sein, wenn es um Abstieg oder Ligaerhalt geht.

Aufpassen auf Florian Henrich

Aufpassen muss die Siggenthaler Defensive vor allem auf den Stanser Florian Henrich. Der Aufbauspieler ist mit 29 Toren Topscorer seines Teams und belegt auf der NLB-Torschützenliste den fünften Rang. Siggenthal-Goalie Benjamin Rudolf wird hier auch in den direkten Duellen gefragt sein, denn Henrich gilt als sicherer Siebenmeter-Schütze.

Die HSG Siggenthal wird sich darauf einstellen müssen, erstmals in dieser Saison das Spiel zu machen und mit dem Druck der Favoritenrolle umzugehen. Der BSV Stans kann hingegen befreit aufspielen und hat vor Heimpublikum nichts zu verlieren. Es wird interessant zu sehen sein, wie die junge Siggenthaler Mannschaft mit dieser neuen Konstellation umgehen wird.

Anpfiff in der Sporthalle Eichli in Stans ist am Sonntag, 8. Oktober um 17.30 Uhr.