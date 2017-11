Die Männerturner schafften sich auf ihr 65. jähriges Bestehen einen neuen Dress an. Kassier, Davide Mastrodomenico übernahm die Sponsorensuche. Mit der Raiffeisenbank konnte Davide einen grosszügigen Spender finden. Herzlichen Dank den Verantwortlichen der Raiffeisenbank Corinne Schaad und Thomas Hunziker. Der neue Dress war bereits am Regionalturnfest in Matzendorf im Einsatz und hat sich bestens bewährt.

Wir sind immer auf der Suche nach neuen Mitgliedern. Wer sich auch im neuen Dress präsentieren möchte, ist herzlich eingeladen. Immer donnerstags, 19.30 Uhr in der neuen Turnhalle Matzendorf.