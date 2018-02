Der Oltner "laut & deutlich" Slam feiert den Abschluss der 12. Trilogie

Im November hat die zwölfte „laut und deutlich“ Poetry Slam Trilogie gestartet. Joel Perrin, welcher erstmals in Olten angetreten war, hat den Slam gewonnen. Im Januar schaffte er erneut den Finaleinzug, musste sich aber mit dem zweiten Platz, hinter dem letztjährigen Trilogiesieger Remo Zumstein, zufrieden geben. Dennoch führt der junge Zürcher und Medizinstudent die Trilogie an und wird sich ein Kopf an Kopf Rennen mit Zumstein liefern. Olten kann sich nebst diesen zwei Slammern auch noch auf weitere gute Texte und eine spannende Begleitband freuen.

Im Januar erlebte Olten ein eher junges Lineup. Für den Trilogiefinal werden die Veranstalter nun mit einigen bekannten Persönlichkeiten der Szene das Publikum begeistern. Es ist zur Tradition geworden, dass ehemalige Trilogiesieger am Abschlussslam dabei sind. Dieses Jahr sind es nebst Zumstein der junge, erfolgreiche Thuner Marco Gurtner, welcher 2013-14 in Olten siegte und Gregor Stäheli aus Basel, welcher 2012-13 die Trilogie für sich entscheiden konnte. Beide Slammer waren lange nicht mehr in Olten, sind erfolgreich unterwegs und werden beweisen, wieso sie Trilogiesieger wurden. Das Publikum kann sich auch auf drei starke Frauen freuen. Daniela Dill, langjährige Slammerin aus Basel, war ewig nicht in Olten und bringt oft vielschichte Texte mit gutem Flow. Ebenso mit starker Performance wird Olga Lakritz überzeugen, die ehemalige u20 Schweizermeisterin studiert inzwischen am Literaturinstitut in Biel und hat einige neue Texte im Gepäck. Rhea Seleger war noch selten in Olten, schaffte es letztes Jahr ins Finale der Schweizermeisterschaften und wird auch im März sicher um den Finaleinzug mitkämpfen. Micha de Roo aus Basel war vor langer Zeit fast Stammgast in Olten und jetzt einige Zeit nicht mehr unterwegs. Er ist sehr vielseitig, schreibt kritische wie auch lustige Texte und ist immer wieder für eine Überraschung gut. Mit Lukas Fassnacht wird ein Nürnburger Slammer und Kabarettist die Slamwelt aus Deutschland vertreten. Fassnacht ist bereits mit einem eigenen Bühnenprogramm unterwegs und kann unzählige Slamsiege in seinem Palmarès aufführen, vielleicht schafft er es nun auch noch den Slam Olten auf seiner Siegesliste zu führen? Mit Vivek Sharma kann sich Olten auf einen neuen lokalen Newcomer freuen. Man kann gespannt sein auf seinen ersten Auftritt in der Schützi. Ebenfalls kann sich Olten auf die lokalen Moderatoren Fabi N. Käppeli und Kilian Zieger freuen, welche souverän durch den Abend führen. Als Begleitband wird Moder & Sauerland, mit dem bekannten Slammer Valerio Moser und seinem Mitmusiker Lukas Allemann, mit Poesie und elektronischer Musik zum Slam einstimmen und diesen mit Jingles begleiten. Die Veranstalter empfehlen den Vorverkauf via www.artig.ch damit Sie an diesem unvergesslichen Trilogiefinal dabei sein können.

2. März 2018

Türöffnung 20 Uhr / Showbeginn 20:30 Uhr

Kulturzentrum Schützi Olten

Vorverkauf: www.artig.ch

Lineup

Daniela Dill / Basel

Lukas Fassnacht / Nürnberg

Marco Gurtner / Thun

Olga Lakritz / Biel

Joel Perrin / Zürich

Micha de Roo / Basel

Rhea Seleger / Zürich

Vivek Sharma / Olten

Gregor Stäheli / Basel

Remo Zumstein / Burgdorf

Band: Moder & Sauerland