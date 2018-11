Die amtierende JCIO-Präsidentin Tina Koch hat anfangs November ins Restaurant Stadtbad in Olten zur Generalversammlung 2018 eingeladen.

Das Team um Darko Bosnjak, Gastgeber und JCI Aktivmitglied, war um das Wohl der Gäste besorgt. Die Gäste setzten sich traditionell aus Aktiv- und Altmitliedern sowie deren Partnern zusammen. So wurde der einladende Apéro im Aare Riverview und das anschliessende Abendessen im Restaurant Stadtbad auch für einen anregenden und lautstarken Austausch genutzt. Nach dem Hauptgang trennte sich die Gesellschaft vorübergehend in zwei Gruppen. So galt es die offizielle Generalversammlung durchzuführen und für die Partner wurde ein süsses Überraschungsprogramm organisiert.

Anlässlich der Generalversammlung würdigte Tina Koch und Vertreter der einzelnen Arbeitskommissionen das bald vergangene Jahr. Ebenfalls wurden die Mitgliedermutationen bekanntgegeben. Mit Jenny Wüthrich (allerart blumen), André Vogel (ACW AG), Didier Lochmatter (Zahnarztpraxis Lochmatter) und Michael Kiefer (Zbinden AG) konnten vier neue Mitglieder begrüsst werden. Danach galt es, das neue Präsidium und den Vorstand zu wählen. Mit grossem Applaus wurde André Hess, Oltner IT-Unternehmer und langjähriges JCI Mitglied, als Präsident 2019 gewählt. Im Präsidium unterstützt wird er durch den Vizepräsident, Darko Bosnjak sowie durch Tina Koch als Past-Präsidentin. Der designierte Präsident nutzte sogleich auch die Gelegenheit für einen kurzen Ausblick auf das Jahr 2019, welches dem nationalen Motto "PASSION - WITH PASSION TO THE TOP" folgen wird.

Im Anschluss an die Generalversammlung fanden die beiden Gruppen wieder zusammen und gemeinsam liess man den gelungenen Abend mit, unter Anleitung des Meister-Gelataio der Kalten Lust, selbstgemachten Glacés der Partner und zahlreichen Drinks im Restaurant Stadtbad ausklingen.