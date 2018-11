Wider Erwarten tat sich der RHC Diessbach gegen die Gastgeber schwer. Nach einem Unentschieden in der regulären Spielzeit war in der Verlängerung das Glück auf der Seite vom RSC Uttigen, der die Partie in der Verlängerung für sich entscheiden konnte.

Matchtelegramm RSC Uttigen NLA - RHC Diessbach NLA 4:3 n.V. ( 1:1 ; 2:2 ; 0:0 ; 1:0 ) Uttigen, 01.11.2018 20:00 – SR: Jordi Steff / Eggimann Roland Tore: 8. Nino Wyss 0:1, 14. Remo Niederhauser 1:1, 26. Pascal Kissling 1:2, 33. Schaffer Robin 2:2, 37. Timo Schertenleib 3:2, 41. Gaël Jimenez 3:3, 56. Patrick Greimel 4:3. RSC Uttigen: R. Walther, Fischer; Frey, Greimel, Vanina, Schaffer, Matti, Niederhauser, Y. Walther, Schertenleib. RHC Diessbach: Pinto Gaspar da Silva, Klöti; Kissling, Lourenco Ribeiro, Wyss, Oliveira Faria, Galan, Jimenez, Schmid, Wegmüller.

Am Freitag traf der RHC Uri erneut auf den RC Biasca. Dieses Mal konnten die Ticinesi den Sack früher zumachen und konnten dieses Mal die Urner auswärts bereits nach 50 Minuten besiegen. Auch in Dornbirn kam es zu einer spannenden Partie, wo die Österreicher auf den Montreux HC trafen. Die Dornbirner zeigten in dieser Partie ihre Heimstärke und machten es dem Montreux HC nicht leicht. Trotzdem konnte die Gastmannschaft einen knappen Sieg holen.

Matchtelegramm RHC Uri NLA - RC Biasca NLA 4:6 (1:1 ; 3:5) Seedorf, 02.11.2018 20:30 – SR: Dornbierer Urs / Cebulla Tobias Tore: 3. Felipe Sturla 1:0, 16. Ivan Ruggiero 1:1, 32. Alberto Orlandi 1:2, 32. Felipe Sturla 2:2, 35. Alberto Orlandi 2:3, 38. Camillo Boll 2:4, 40. Cleto Ré 2:5, 41. André Mendes Nunes da Costa 3:5, 43. Felipe Sturla 4:5, 48. Giacomo Scanavin 4:6. RHC Uri: Kellner Marinho, Blöchlinger; Sturla, N. Imhof, Da Costa, J. Imhof, Aschwanden, Gasser. RC Biasca: Tatti, Figueiredo; Giger, Ruggiero, Rodoni, Ré, Orlandi, C. Boll, G. Boll, Scanavin. Bemerkungen: 1x2 Minuten Strafe RHC Uri.

Matchtelegramm RHC Dornbirn NLA - Montreux HC NLA 3:4 (0:2; 3:2) Dornbirn, 03.11.2018 17:00 – SR: Lewis Mark / Eggimann Roland Tore: 1. Ferreira Sousa 0:1, 18. Maxime Duvoisin 0:2, 27. Kilian Hagspiel 1:2, 37. Yannick Vaucher 1:3, 43. Alberto Garcia 2:3, 49. Marc Armero Guixe 2:4, 49. Kilian Hagspiel 3:4. RHC Dornbirn: Mirantes Barbeito, Lechleitner; Garcia, Gomez del Torno, Hagspiel, Fässler, Brunner, Kaul, Stockinger, Sahler. Montreux HC: Vizio, Oberson; Soler, Armero Guixe, Vaucher, Silva, Ferreira Sousa, Duvoisin. Bemerkungen: 1x2 Minuten Strafe Montreux HC.

Sieg erst nach Penaltyschiessen Am Sonntag war der RC Biasca erneut im Einsatz und traf dieses Mal zuhause auf den Genève RHC. Diese Partie konnte der RC Biasca in der zweiten Halbzeit definitiv für sich entscheiden und konnte sich so den zweiten Sieg der Woche holen.

Die letzte Partie der NLA fand vergangene Woche zwischen dem SC Thunerstern und dem RHC Diessbach statt. Auch in dieser Partie war es dem RHC Diessbach nicht möglich die volle Punktzahl zu holen und hatte mit den Thunern arg zu kämpfen. Erst nach dem Penaltyschiessen konnten die Diessbacher die Partie für sich entscheiden.

Matchtelegramm Genève RHC LNA - RC Biasca NLA 2:5 (2:2 ; 0:3) Genf, 04.11.2018 15:30 – SR: Eggimann Roland / Rubi Urs Tore: 1. Mathieu Infante 1:0, 7. Guillem Coll Ramda 2:0, 7. Gregorio Boll 2:1, 23. Cleto Ré 2:2, 31. Alberto Orlandi 2:3, 36. Gregorio Boll 2:4, 43. Alberto Orlandi 2:5. Genève RHC: Silva, Cosme; Coll Ramada, Mata, Ortola, Infante, F. Waridel, Julien, von Däniken, J. Waridel. RC Biasca: Tatti, Figueiredo; Giger, Ruggiero, Rodoni, Ré, Orlandi, C. Boll, G. Boll, Scanavin. Bemerkungen: 1x2 Minuten Strafe Genève RHC, 1x2 Minuten Strafe RC Biasca.

Matchtelegramm SC Thunerstern NLA - RHC Diessbach NLA 6:7 n. P. (1:2 ; 5:4 ; 0:0 ; 0:0 ; 0:1) Thun, 04.11.2018 17:00 – SR: Stampfli Marc / Pace Marco Tore: 8. Rui Miguel Oliveira Faria 0:1, 15. Lorenzo Rui 1:1, 18. Pascal Kissling 1:2, 32. Raphael Rettenmund 2:2, 33. Gian Rettenmund 3:2, 33. Fabio Tommasi 4:2, 39. Diogo Gomes 5:2, 39. Gaël Jimenez 5:3, 40. Pascal Kissling 5:4, 41. Pascal Kissling 5:5, 41. Patrick Kneubühl 6:5, 46. Rui Miguel Lourenco Ribeiro 6:6, 60. Albert Galan 6:7. SC Thunerstern: Panagopulus, Hostettler; Pereira, Wagner, Kneubühl, G. Rettenmund, R. Rettenmund, Gomes, Rui, Tommasi. RHC Diessbach: Pinto Gaspar da Silva, Klöti; Kissling, Wyss, Oliveira Faria, Lourenco Ribeiro, Galan, Jimenez, Schmid, Wegmüller. Bemerkungen: 3x2 Minuten Strafe RHC Diessbach.

In der NLB fanden am Samstag drei Partien statt. In der ersten traf der RC Uttigen-Devils auf die Jets aus Genf. Die Genfer konnten sich nur knapp gegen die Uttiger durchsetzen. In Vordemwald war der Fall schneller klar. Der Pully RHC konnte sich gegen die White Sox in der zweiten Hälfte klar durchsetzen und seinen zweiten Sieg holen. Die letzte Partie fand ebenfalls in Vordemwald statt, wo der RHC Vordemwald auf den RSV Weil traf, auch hier kam es zu einem knappen Resultat, welches für die Gastgeber ausfiel.

Matchtelegramm RC Uttigen-Devils NLB - Jet RC Genève LNB 3:4 (0:0 ; 3:4) Uttigen, 03.11.2018 16:00 – SR: Graber Thomas / Rui Lorenzo Tore: 27. Simon Grossen 1:0, 30. Patrice Matter 1:1, 31. Patrice Matter 1:2, 33. Urs Schlegel 2:2, 39. Vincent Tinguely 2:3, 50. Patrick Rüegsegger 3:3, 50. Vincent Tinguely 3:4. RC Uttigen-Devils: Wenger, Ritschard; Grossen, Rüegsegger, Schlegel, T. Walther, N. Mohr, R. Mohr, Steffen, M. Walther. Jet RC Genève: Riotton, Romanens; Sterchi, von Däniken, Vielliard, Matter, Tinguely, Lusier, Froideveaux, Kouassi. Bemerkungen: 2x2 Minuten Strafe RC Utttigen-Devils, 2x2 Minuten Strafe Jet RC Genève.

Matchtelegramm RC Vordemwald White Sox NLB - Pully RHC LNB 2:5 (1:1 ; 1:4) Vordemwald, 03.11.2018 14:30 – SR: Jordi Steff / Rodrigues Mendes Eduardo André Tore: 10. Laurent Geiser 1:0, 20. Jérémie Loye 1:1, 40. Guillaume Duflon 1:2, 42. Guillaume Duflong 1:3, 44. Marc Stampfli 1:4, 48. Marco Moor 2:4, 50. Stampfli Marc 2:5. RC Vordemwald White Sox: Schmied, Hasler; L. Moor, Göttmann, Rui, Altenbach, Geiser, Schmied, Hochuli, M. Moor. Pully RHC: M. Duflon, Jeanbourquin; Stampfli, Loye, Dutoit, Hugonnet, Rambert, G. Duflon, L. Duflon. Bemerkungen: 1x2 Minuten Strafe Pully RHC.