Der Satus-Turnverein Derendingen reist virtuell durch Norwegen

Unser Vereinsmitglied Wilfried Tschui "Wüufu" ist im letzten Sommer mit Auto und Fahrrad durch ganz Norwegen gereist. Auf dieser 10'000 Km langen Reise hat er vieles erlebt und gesehen.

Mit seiner Kamera hat er die schönsten Eindrücke festgehalten. Die Reise ging von der Schweiz durch Deutschland nach Dänemark und dann quer durch Schweden zum Polarkreis nach Rovaniemi in Finnland, vorbei an Kittilä nach Inari und über die Grenze nach Kirkenes in Norwegen wo dann die eigentliche Reise begann.

Von Kirkenes über das Nordkap zu den Lofoten, mit 15 Fähren und hunderten von Brücken und Tunnels entlang an vielen Fjorden ganz in den Süden von Norwegen nach Kristiansand.

Die schönsten Erinnerungen hat "Wüufu" in einer tollen Fotoschau "Norwegen vom Norden bis in den Süden" zusammengestellt.



Er wird diese persönlich am Donnerstag 27. Februar 2020 Um 20:00 Uhr in der Aula Mitteldorf zwischen den Kirchen in Derendingen gratis (freier Eintritt) präsentieren.



Dieser Anlass ist öffentlich, alle sind herzlich eingeladen.

Der Satus Derendingen freut sich auf Ihren Besuch.