Am Sonntag, 26. Mai 2019 fand die Jugireise statt. Auf dem Vorplatz des "Guggers" trafen sich 70 Kinder welche als erstes einmal von Fislisbach zum Bahnhof Heitersberg wanderten, von welchem es dann mit der Bahn via Zürich bis zur Haltestelle "Waldegg" am Üetliberg weiter ging. Dort angekommen liefen die sichtlich gut gelaunten Kinder durch eine schöne Baumallee zu einem schönen und grossen Spielplatz, von welchem man eine tolle Aussicht auf die Stadt Zürich geniessen konnte. Nach dem Mittagessen wurde gespielt und die Sonne genossen. Nach einem längeren Aufenthalt ging es dann langsam zurück, dieses Mal zu Fuss bis zur Haltestelle "Triemli". Am Bahnhof Mellingen Heitersberg angekommen gab es für jedes Kind das traditionelle Glacé.

Knapp eine Woche später fand der alljährliche "Auffahrtsbummel" statt. Etwas mehr als 30 kleine und grosse Wanderlustige reisten am Morgen mit dem Bus nach Würenlos. Von dort aus wanderte die gut gelaunte Gruppe von hoch oberhalb der Rebberge von Würenlos und wieder runter der Limmat entlang in Richtung Oetwil in Richtung Altberg. Nach einem feinen Mittagessen am vorbereiteten Feuer ging es dann weiter auf einem kurzen aber steilen Weg hoch auf den Altberg. Nach einer kurzen Stärkung auf der Terrasse des Restaurants ging es zu Fuss wieder zurück nach Würenlos.

(geschrieben von Natascha Neuhaus und Christian Solèr)