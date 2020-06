Der Startschuss in die Leichtathletiksaison ist gefallen

Der Leichtathletikverein Wettingen-Baden organisierte am 13. Juni ein interner Vereinswettkampf mit attraktiven Laufdisziplinen. 30 LVWB Athleten und Athletinnen starteten über die 60m Hürden, 60m, 150m, 200m, 300m und 600m, die meisten mit mehreren Starts. Die resultierenden Zeiten dienen der Standortbestimmung nach einer langen und ungewissen Trainingsphase.

Der rund zwei stündige Event wurde von einem eingespielten Team organisiert und durchgeführt. Die Athleten konnten sich im vornherein über ihre Trainer anmelden, der Sportchef Albert Meier stellte daraufhin die Start- und Serieneinteilung im vornherein auf, was ansonsten erst ganz kurz vor den Läufen gemacht wird. Reto Som, Jascha Pose und Walter Vonlaufen haben sich um die Zeitmessung gekümmert und die Zeiten in der vorbereiteten Tabelle von Hand festgehalten. Der Startschuss mit der Pistole wurde von unserem Starter Roland Winter abgegeben, den viele vom alljährlichen Mille Gruyère Regionalfinal (findet in diesem Jahr am 26. August statt) kennen dürften. So wurde auf eine recht einfache Weise ein wirkliches Meeting simuliert, mit der Aufregung vor dem Start inklusive. Einzig ein richtiges Publikum fehlte, doch haben dies die nicht gerade rennenden Kollegen und Kolleginnen mit ihren lautstarken Anfeuerungsrufen auszugleichen gekonnt.

Nicht nur bei uns in der Region wurde diese Woche in die neue Saison gestartet. So gab es etwa in Genf oder in Langenthal etwas grössere und nationalere Veranstaltungen, bei denen bereits Schweizer Allzeitbestleistungen aufgestellt wurden. Der Saisonhöhepunkt 2020 wird dann im September die Schweizermeisterschaften für die verschiedenen Alterskategorien sein. Bis dahin heisst es weiterhin fleissig trainieren und gesund bleiben!

