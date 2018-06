Am vergangenen Wochenende durfte der STV Wettingen sein Können am Schwyzer Kantonalturnfest in Buttikon unter Beweis stellen. Das Schwyzer KTF galt als Hauptprobe für das eidgenössische Turnfest 2019 in Aarau. Dementsprechend wichtig war der Wettkampf für die Wettinger und entsprechend gross auch die Freude über den erlangten Turnfestsieg.