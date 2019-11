Der TV Egerkingen geht «Live» - Turnerunterhaltung 2019

Die Turner und Turnerinnen des TV Egerkingen wussten mit einer gelungenen Mischung aus Gags und spektakulären Showeinlagen, die über 800 Gäste in der Turnhalle Mühlematt zu begeistern.

Unter dem diesjährigen Motto „TVLive“ fand am 15. und 16.11.2019 die Turnerunterhaltung des TV Egerkingen statt. Dank dem gut organisierten OK, unter der Leitung von Jonas Schürmann, und den zahlreichen freiwilligen Helfern, konnten unzählige Gäste aus Egerkingen und der Umgebung gut unterhalten und verköstigt werden.

Das Rahmenprogramm handelte von der Anfrage des TVE für eine Fernsehproduktion in der Sendung „Mis Färnseh, dis Färnseh“, im Rahmen eines Fernsehwettbewerbs. Da konventionelle Produzenten zu teuer waren, übernahmen drei unerfahrene Protagonisten, gespielt von Peter Studer, Nathalie Rütimann und Mirjam Rudin, die Produktion. Die drei erfahrenen Schauspieler, welche zudem sämtliche Texte und Drehbücher selbst verfassten, meisterten ihre Aufgabe hervorragend und vermochten mit Ihren spontanen Gags und Pointen das Publikum schnell auf ihre Seite zu bringen. In ihrer tollpatschigen und liebenswerten Art und Weise kündigten sie jeweils gekonnt die folgenden Reigen an.

Sämtliche Abteilungen des Vereins konnten nach monatelanger Vorbereitung endlich ihr Können unter Beweis stellen. Von den kleinen Muki Kids, welche in Ihren herzigen Bienenkostümen die Zuschauer verzauberten, über die Jugendstufen, welche mit teils spektakulären Showeinlagen glänzten, bis hin zu den aktiven Turnerinnen und Turnern, welche mit heissen Tänzen und Choreographien dem Publikum einheizten. Mit tosendem Applaus bedankten sich die Besucherinnen und Besucher bei der Turnerschar und forderten diese mit «Zugabe» Rufen zum Weitermachen auf.

Die gut zwei Stunden dauernde, vielseitige und abwechslungsreiche Unterhaltung gipfelte in dem durch die Hauptdarsteller moderierten Auftritt in der Live TV Sendung mit der Vergabe des beliebten Fernsehpreises «Stein von Vogel». Überraschenderweise gewann unangefochten der TV Egerkingen diesen begehrten Award.

Die Turnerunterhaltung 2019 war ein durchwegs gelungener Anlass, welcher den Zuschauerinnen und Zuschauern einen guten Einblick in den abwechslungsreichen Alltag des TVE gab.

An dieser Stelle bedankt sich der TV Egerkingen bei allen Besucherinnen und Besuchern, den Sponsoren und Gönnern, allen Mitwirkenden und Helfern und der Gemeinde Egerkingen für die Unterstützung.