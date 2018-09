Unter der Woche hatten die Mölmer eine überraschende und deutliche Niederlage im Cup gegen die Zürcher einstecken müssen. Der Zufall im Spielplan wollte es, dass man nur fünf Tage später die Chance auf Wiedergutmachung gegen den Aufsteiger bekam.

Mit entsprechendem Engagement und Konzentration startete Möhlin die Partie. Nach vier Minuten stand es 3:0 zu ihren Gunsten. Als in der sechsten Minute Sebastian Kaiser zum 5:2 traf, schien Möhlin alles im Griff zu haben. Aber nun begannen die Hausherren auch am Spiel teilzunehmen. Gegen die schnell ausgeführten Angriffe und Schüsse aus dem Rückraum hatte die Abwehr der Mölmer Probleme. Und bevor man sich darauf einstellen konnte, stand es 7:6 für die Zürcher nach dreizehn gespielten Minuten. Erinnerungen an den vergangenen Dienstag kamen hoch. Auch da führte Möhlin mit vier Toren, bevor sie von der SG Wädenswil/Horgen überrumpelt wurden. Sollte man ein Déjà-vus erleben?

Man schenkte sich nichts

Das wollte die Mannschaft von Trainer Jürgen Brandstaeter aber verhindern. Man bäumte sich auf und zeigte Moral. Vor allem das Flügelspiel der Mölmer funktionierte nun hervorragend. Man sah sehenswerte Kombinationen über beide Seiten. Die Flügelspieler Mischa Wirthlin und Yannick Land wusste diese gekonnt zu verwertet. Innert sieben Minuten verwandelte sich der Rückstand in einen 13:8-Vorsprung! Die SG Wädenswil/Horgen steckte aber nicht auf und fuhr ihrerseits viele sogenannte „zweite Wellen“ und gegen diese hatte Möhlin ihre Schwierigkeiten. Beide Mannschaften schenkten sich nichts und so ging es mit einem Resultat von 16:12 in die Pause.

In der Startphase der zweiten Halbzeit drehte auf Seiten des TV Möhlin Sebastian Kaiser auf und scorte mehrfach aus dem Rückraum. Mit dem immer noch sehenswerten Flügelspiel konnte so der Vorsprung bis zur 43. Minute auf 25:18 ausgebaut werden. Die Angriffe wurden nun auch ruhiger gespielt und nicht mehr so überhastet wie noch teilweise in der ersten Halbzeit.

Die Zürcher versuchten in Person von Nico Wolfer und Jonas Affentranger die Partie nochmals spannend zu machen. Mit einer roten Karte gegen Pascel Gantner (nach grobem Foul an Möhlins Mischa Wirthlin) wurde es aber nicht gerade einfacher. Der TV Möhlin spielte die letzten Minuten mit Ruhe zu Ende und Manuel Csebits konnte mit einem sehenswerten Treffer zum 34:26 den Schlusspunkt setzen.