Der Unity-Gospelchor Is Ready For You

Vom Klassiker bis afrikanischen Gospel bietet der Gospelchor ein amüsantes Hörvergnügen. Gönnen Sie sich diese Auszeit.

Auf Facebook oder Instagram sind unendlich viele Lieder, Songs zu hören. Die neue Liederpalette vom Unity-Gospelchor suchen Sie vergebens auf Social Media. Unsere Songs können Sie dafür live mithören, ja sogar miterleben. Unsere Interpretationen präsentieren wir mit einem Doppelkonzert. Vielleicht erinnern Sie sich, dass der Unity-Gospelchor stets im November sein Repertoire vorstellt und für Sie etwas wie Tradition darstellt. Schön, wenn Sie das so empfinden, wir haben jeweils auch traditionelle Gospelsongs für Sie bereit.

Der Chor hat in den letzten Monaten intensiv vereint (eben unity) geprobt, gefeilt bis jeder Ton sitzt, also „by heart“. Wir freuen uns sehr, wenn Sie Ihre Agenda für den Unity-Gospelchor freihalten und wir Sie dafür mit fetzigen, rhythmischen Gospelklängen akustisch verwöhnen dürfen. Es ist bei uns auch erlaubt, sich mitreissen zu lassen. Sie werden es gewiss nicht bereuen. Deshalb: Willkommen am

- Samstag, 16. Nov. 2019 19.00 Uhr Kirche Rein

- Sonntag, 17. Nov. 2019 19.00 Uhr Stadtkirche Brugg