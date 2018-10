Der Verein Free Runners Grenchen hat an schönster Lage am Südhang des Genchenberges ein Bänkli gespendet. Es befindet sich an der Alten Bergstrasse beim «Grossen Cher». Das an gleicher Stelle bereits in die Jahre gekommene Bänkli wurde durch ein neues und grösseres mit Lehne ersetzt. Es lädt die Wanderer und Spaziergänger ca. 500 m nach dem recht steilen Anstieg nach der Verzweigung alte/neue Bergstrasse zum Verweilen und Ausruhen ein.

Die Free Runners Grenchen sind eine Läufergruppe, welche bereits in den 80er Jahren ihren Anfang nahm. Zuerst bestand eine lose Gruppe von LäuferInnen ohne Statuten und vor der Austragung des ersten Grenchenberglaufes im Jahre 2000 wurde ein Verein gegründet. Im nächsten Jahr feiert der Grenchenberglauf ein Jubiläum. Der Berglauf, welcher zur Jura Top Tour gehört, wird am 30. Juni 2019 bereits zum 20. Mal ausgetragen.

Neue Jogger/Walker sind stets willkommen, auch ohne Mitglied zu werden. Trainings finden jeden Dienstag um 18.30 statt. Während der Sommerzeit besammeln wir uns bei der Holzerhütte Grenchen, in der Winterzeit an der Brühlstrasse 50m nördlich des Stadions des FC Grenchen. Es wird in verschiedenen Stärkeklassen trainiert. Auch eine Walkinggruppe wird geführt, LäuferInnen sollten jedoch mindestens eine Stunde joggen können.