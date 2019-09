Wie jedes Jahr seit Bestehen des Vereins Krankenmobilien Limmattal (KML), Dietikon, präsentierten Mitglieder des Vorstands und die Verwalterinnen des Krankenmobilienmagazins auch dieses Jahr wieder einen kleinen Teil des umfassenden Angebots an Krankenmobilien an den beiden Herbstmärkten von Dietikon und Schlieren. Es kam zu vielen interessanten Begegnungen. Eine Besucherin des Herbsmarktes rief im Vorbeigehen ein herzliches Dankeschön zu, andere Besucher zeigten sich erstaunt, dass es im Limmattal überhaupt noch ein Krankenmobilienmagazin gibt; wobei zu erwähnen ist, dass auch Urdorf noch ein Magazin hat. Passanten mit Rollatoren erhielten einen Gutschein für einen Gratis-Rollatorservice und andere Besucher des Herbstmarktes benutzten die Gelegenheit um ein wenig von ihren Sorgen und Gebresten zu erzählen. All diese Episoden zeigen, welche Wertschätzung der Verein KML im Limmattal geniesst.

Das Krankenmobilienmagazin Dietikon ist jeweils dienstags und donnerstags von 18.00 bis 19.00 Uhr geöffnet, ebenso samstags von 9.00 bis 10.00 Uhr.