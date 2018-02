Die Aargauer Weine überzeugen

Am liebsten selber trinken

Weine aus den sieben Rebbaugebieten des Kantons präsentiert Weinakademiker Markus Fuchs den Freiämter Weinfreunden. 70 Personen kommen ins Seehotel Delphin und beginnen, der Tradition folgend, mit den Vorstand das Vereinsjahr 2018 in Meisterschwanden.

Die Anfänge des Aargauer Weinbaus finden sich in der Römerzeit. Funde in den Römerlagern von Windisch, Augst und Zurzach belegen dies eindeutig. Später waren es die Klöster und der Adel, die den Weinbau im Aargau bis zum 19. Jahrhundert vorangetrieben haben. Die Rebflächen wuchsen stetig und erreichten im Jahre 1881 einen Höchststand von 2‘681 Hektar.

Seit 150 Jahren gut organisiert

Der Branchenverband „Aargauer Wein“ bündelt heute die Interessen von über 600 Winzerinnen und Winzern, die auf einer Rebfläche von 400 Hektar in siebzig Gemeinden, aus aktuell über 50 verschiedenen Rebsorten durchschnittlich 20‘500 Hektoliter Wein im Jahr erzeugen. Er fördert die Qualität und informiert die Konsumenten über neue Erkenntnisse in Rebberg und Keller. Der im Jahr 1867 gegründete Verband zählt heute Massnahmen zur Förderung von Image und Bekanntheitsgrad zu seinen wichtigsten Aufgaben. Im Kanton bestehen elf Weinbaugenossenschaften und in 60 Betrieben werden Trauben gekeltert. Über 100 Betriebe verkaufen ihre Weine direkt ab Weingut. Viele Winzer sind mit ihren Qualitätsweinen auch in der heimischen Gastronomie vertreten.

Prämierungen fördern den Absatz

Dass die rund sechshunderttausend Aargauerinnen und Aargauer, die auf Kantonsgebiet erzeugten Weine am liebsten selber trinken, ist auf die überdurchschnittliche Qualität zurückzuführen. So kommt den jährlich wiederkehrenden kantonalen Prämierungen grosse Bedeutung zu. Die Rede ist einerseits vom „Goldenen Aargauer Weingenuss“ der vom Branchenverband initiiert und von Fachjuroren aus der ganzen Schweiz durchgeführt wird. 120 Rot- und Weissweine von dreissig Weinbaubetrieben, nach sieben Kategorien gegliedert, werden beurteilt. Ein Viertel der bestplatzierten Weine jeder Kategorie werden ausgezeichnet. Den Erzeugern wird anlässlich der Weinprämierung durch den Regierungsrat das begehrte Diplom überreicht.

Der andere, mehr politisch ausgerichtet Anlass, ist die jährliche Kürung der Aargauer Staatsweine auf Schloss Liebegg. Die Organisation obliegt ebenfalls dem Branchenverband, der eine kantonale Jury nach bestimmten Vorgaben bestellt. Vorgängig reichen Aargauer Winzer ihre besten Weine ein und lassen sie durch eine erweiterte AOC-Expertenkommission beurteilen. 16 der eingereichten Weine empfehlen die AOC-Experten der Staatsweinjury zur Kürung, aufgeteilt nach den Kategorien: Riesling-Sylvaner, weisse Spezialitäten, Pinot Noir/Blauburgunder und rote Spezialitäten.

Mit der Kürung der Aargauer Staatsweine würdigt der Aargauer Regierungsrat das grosse Engagement und die Professionalität der Aargauer Winzerinnen und Winzer.

Harmonie von Keller und Küche

Die Delphinküche harmoniert mit den von Markus Fuchs präsentierten Weinen bestens. Ein Riesling-Sylvaner, 2016, aus dem unteren Aaretal, geniessen wir zum Apéro zusammen mit den Rauchbale-Häppli.

Die drei Weissen, ein Riesling-Sylvaner aus dem Reusstal, aus dem Fricktal den Sauvignon Blanc und ein Riesling-Sylvaner, kommen unterschiedlich daher. Weinakademiker Fuchs empfiehlt uns, den fruchtigen Fricktaler Riesling jung zu trinken, beim mineralischen Reusstaler, die nur kurz nach dem Einschenken feststellbare Botrytis-Note zu erschmecken, und den Charakter des Sauvignon Blanc zwischen Loire und Neuseeland einzustufen und dabei zu beachten, dass er von Jahr zu Jahr stark variieren kann. Das pochierte Balchenfilet an einer Chardonnay-Kräutersauce mit Safrantagliatelle serviert, passt zu diesen Weinen.

Zum sämigen Weissweinrisotto mit Pilzen und Lenzburger Schloss-Schüblig serviert uns der Referent je ein Pinot Noir aus dem unteren Aaretal, dem Schenkenbergertal und dem Limmattal. Im Vergleich sind unterschiedliche Stilistiken feststellbar. Ausserdem erwähnt Markus Fuchs beim Edelblut die spezielle Vanille-Note, beim kräftigen Stierenblut den leicht bitteren Abgang und der etwas schwierige Jahrgang 2014, und dass der Wettinger von Christian Steimer mit 14,5 Volumenprozent Alkohol ganz oben an beim „Goldenen Aargauer“ abgeschnitten hat.

Zum Aargauer Zwetschgenbraten reicht uns der Referent drei Rotweine von neueren Traubensorten, nämlich einen Merlot aus dem Fricktal, einen Gamaret aus dem unteren Aaretal und die Cuvée aus Cabernet Dorsa, Regent, Garanoir und Dornfelder vom Geissberg. Die Merlottraube gehört ins Tessin, da sie viel Regen verträgt und sich im Anbau unkompliziert verhält. Im Aargau ist Merlot nur mit 1,4 Prozent der roten Sorten vertreten, jedoch mit zunehmender Tendenz, da sie auch hier hervorragend gedeiht. Der Gamaret, aus einer Kreuzung von Gamay und Reichensteiner Ende letztes Jahrhundert entstanden, erweist sich als nicht sehr beliebte und vorallem schwierig zu erklärende Sorte. Ihr Anbau entwickelt sich rückläufig. Die Geissberger Cuvée gefällt als farbintensiver Wein mit dem Duft nach schwarzen Früchten; die Finesse holt sie sich mit den enthaltenen weichen Gerbstoffen.

Mit dem Dessertwein führt uns Markus Fuchs ins Seetal, ins einzige Rebbaugebiet des Kantons mit Seeeinfluss. Die rosinierten Riesling-Silvaner Trauben werden solange vergoren, bis die Hefe bei rund 13,5 Volumenprozent Alkohol durch Zugabe von Schwefel und mittels Kühlung nicht mehr mitmachen. Er zeigt eine schöne Frucht und überzeugt mit einer angenehmen Säure.

Mit Informationen über die topografische Vielfalt, die unterschiedlichen Bodenverhältnisse entlang von Flüssen, sowie der mikrobiologischen Gegebenheiten im Weinkanton Aargau hat Markus Fuchs die Degustation bereichert.

Otto E. Sprenger

Die verkosteten Weine:

Riesling-Sylvaner „Alter Berg“, 2016, vom Weingut Deppeler, Tegerfelden

Riesling-Sylvaner, 2016, vom Weingut Fehr & Engeli, Ueken

Riesling-Sylvaner, Wysse Birmenstorfer, 2015, von der Weinbaugenossenschaft Birmenstorf

Sauvignon Blanc, 2015, von Rahel & Daniel Buchmann, Wittnau

Edelblut, Pinot Noir, 2013, von Sandra & Lukas Baumgartner, Tegerfelden

Stierenblut, Pinot Noir, Barrique, 2014, von Wehrli’s Weinbau, Küttigen

Pinot Noir, Barrique, 2015, von Christian Steimer, Wettingen

Ittenthal Merlot, 2015, von Weinbau Roland Schraner, Kaisten

Gamaret Tegerfelden Loch, 2014, von Sandra & Lukas Baumgartner, Tegerfelden

Cuvée Finesse, Wiler Trotte, 2015, von Claudia & Guido Oeschger, Wil (Geissberg)

Riesling-Sylvaner, Süsswein, 2014, vom Weingut Lindenmann, Seengen