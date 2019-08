Die Rettungsschwimmer der SLRG Sektion Baden-Brugg bauen für das Stadtfest Brugg die Baywatch Bar. Ganz nach dem Motto «schräg» bieten die Lebensretter Raclette am Strand an. Die Nummer «Y22» auf dem Stadtfestplan muss man sich merken, vis à vis des Storchenturms und der alten Post.

Das Stadtfest Brugg steht vor der Tür. Nächste Woche geht es endlich los. Die Rettungsschwimmer können es, so wie viele andere auch, kaum erwarten. Inspiriert von der TV Serie «Baywatch», die damals in den 90iger Jahren dem Beruf Lebensretter und dem Rettungssport ein Gesicht gab, entschieden sich die Baden-Brugger Rettungsschwimmer die Baywatch Bar mit einem typischen Rettungsturm zu bauen.

«Schräg» und «verfärbt»

Getreu dem Motto «schräg» bieten die Lebensretter Raclette am Strand – und natürlich auch feine Drinks – an. «Wir werden eine richtige Beach Bar im Sand machen», sagt das vierköpfige OK mit Maya Hochstrasser, Nathalie Zulauf, Christoph Zehnder und Manuel Zöllig stolz. «Alles ist verfärbt», fügen sie schmunzelnd an. Für die Baywatch Bar bauen sie alles selber. «Ein grosser Dank geht an unsere Sponsoren, die uns dabei tatkräftig unterstützen», unterstreicht Manuel Zöllig, OK Präsident.

Weltmeister statt Baywatch Stars

Ob bunte Palmen oder farbenfrohe Boards die Gäste erleben die Welt des Rettungssports hautnah. Dafür stehen an den beiden Wochenenden fast 70 Personen im Einsatz. Bedient werden die Gäste unter anderem von Schweizer-, Europa- und Weltmeistern. «Unser Sport ist in der Schweiz eher unbekannt. Das Stadtfest ist für uns eine Chance, allen den Rettungssport näher zu bringen», sind die Rettungsschwimmer überzeugt.

________________________________________________________________________________

Mehr zur SLRG Sektion Baden-Brugg

Die SLRG Sektion Baden-Brugg bietet Kurse an, in denen sie Personen präventiv im Pool, See und Fluss sowie für AED BLS (Defibrillator Anwendung) ausbildet. So finanzieren sich die Lebensretter ihr Material und die Startgebühren für die Wettkämpfe. Ebenfalls stehen jede Woche rund 15 Trainer ehrenamtlich am Bassinrand, die Kinder ab acht Jahren bis zu den Erwachsenen im Rettungsschwimmen fördern und fordern.