Hier die wichtigsten Stationen:

2015: Sieben Knaben im Alter von 10-13 Jahren starten ihr Abenteuer Interclub in der 3. Liga und steigen sogleich auf. Mit einem Durchschnittsalter von 12 Jahren hat es dies vermutlich noch gar nie gegeben.

2016: Es folgt die Bewährung in der 2.Liga. In fast identischer Formation resultiert nach 2 Siegen und einer Niederlage der zweite Gruppenplatz. Das Aufstiegsspiel geht leider verloren.

2017: Die Mannschaft erbt den Platz einer anderen BLTC-Mannschaft in der 1. Liga. Als Gruppendritte müssen die Jungs ins Abstiegsspiel, schaffen dank einem 6:3-Sieg den Klassenerhalt.

2018: Und wieder ein Schritt vorwärts. Die Gruppenphase wird siegreich beendet. Das zweite Aufstiegsspiel geht dann gegen den TC Casino verloren. Ein weiterer Aufstieg wäre zu früh gekommen.

2019: Die Junioren haben sich von Jahr zu Jahr verbessert. Jetzt streben sie den Aufstieg in die Nationalliga C an und schaffen dies nach dem Gruppensieg in souveräner Art und Weise mit drei überlegenen Siegen in den Aufstiegsspielen.

Ivo Gugolz als Captain meint: "Das Team wird uns auch in den nächsten Jahren in der nationalen Liga viel Freude bereiten. Denn die Spieler, alles Kaderjunioren des BLTC sind engagiert, ambitiös und trainieren viel in der Tennisschule von Vito Gugolz. Dementsprechend werden sie sich noch weiter entwickeln.“