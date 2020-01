Die CVP Bezirkspartei Bremgarten startet mit ihrem traditionellen Dreikönigsanlass ins Neue Jahr

Beschwingt startete die CVP Bezirkspartei Bremgarten am 5. Januar 2020 mit ihrem traditionellen Dreikönigsanlass ins Neue Jahr. In der Kapuziner Kirche der St. Josef-Stiftung in Bremgarten durften die zahlreich anwesenden Mitglieder und Freunde der CVP-Bezirkspartei die tiefsinnige, spannende Festrede von Landammann Dr. Markus Dieth mitverfolgen. Unter grossem Beifall wurde es ihm von Karin Koch Wick, der Präsidentin der Bezirkspartei, gedankt. Die musikalische Umrahmung gestalten die beiden Schwestern Cristina und Leticia Beng aus Berikon.