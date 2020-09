Die CVP Kelleramt mit Regierungsrat Markus Dieth «on tour»

Am letzten Sonntag haben sich die Grossratskandidierenden der Liste 4 aus dem Kelleramt, Rita Brem-Ingold aus Oberwil-Lieli, Petra Huber-Neff aus Arni und Michael Eichholzer aus Oberlunkhofen der anwesenden Bevölkerung vorgestellt und ihre politischen Schwerpunkte aufgezeigt. Trotz Corona sind zahlreiche Interessierte auf dem Dorfplatz in Oberlunkhofen erschienen und lauschten dem spannenden Referat der Grossrätin und Co-Präsidentin Karin Koch Wick, Bezirkspartei Bremgarten. Als Überraschungsgast stiess Regierungsrat Markus Dieth zur illustren Versammlung und informierte sowohl über die aktuelle Situation im Finanzdepartement wie auch in der Regierung. Er liess es sich nicht nehmen, nach getaner Arbeit den Anwesenden seine Harley vorzustellen, mit der er ab und zu eine Tour im Aargau unternimmt. Die gesellige Runde liess den Landammann ungern ziehen, erlebt man doch selten einen so umgänglichen Volksvertreter in der eigenen Region. Die Liste 4 ist on tour…