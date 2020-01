Am letzten Wochenende vor Weihnachten fanden in Aarau die Cup-Finalspiele des regionalen Handballverbandes Aargau plus statt. In die letzten vier Damenmannschaften hatten es auch die Frauen von Handball Brugg geschafft. Im Halbfinal am Samstag musste der Sieg mit 26:24 hart erkämpft werden, am Sonntag gewannen die Bruggerinnen den Final dann aber souverän mit 28:22.