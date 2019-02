Die Dankbarkeit der Lebensmittel BezügerInnen ist der Lohn für die Freiwilligen von Aufgetischt statt Weggeworfen. Nichts bringt dies besser zum Ausdruck als dieses Mail einer ASW-Bezügerin:

"Ich durfte heut zum ersten Mal von Ihnen Lebensmittel erhalten. Ich ging mit gemischten Gefühlen dorthin, zusammen mit meinen zwei Kindern. Ich wusste nicht was mich erwartet. Ich sah die lange Schlange von Menschen und ein Gedanke huschte durch meinen Kopf: „So, du bist also „bedürftig“, obwohl du arbeitest.“

Bis anhin ging ich des öfteren „containern, d.h. ich gehe nachts die Container von Grossverteilern durchstöbern nach guten Lebensmitteln. Und nun ging ich zum ersten Mal zu „Aufgetischt statt Weggeworfen“. Sogleich wurde ich von einem netten „Kenner“ instruiert wie es abläuft und reihte mich ein. Ich war sprachlos. Sprachlos, welche Vielfalt und Qualität an Lebensmitteln da waren. Und dann die freundlichen Menschen, nicht wertend, ich war schon dort den Tränen nahe.

Mit gefülltem Märitwägeli liefen wir nach Hause und die Tränen kullerten. Sie kullerten vor Dankbarkeit. Ich erklärte meinen Kindern, dass wir jetzt geschätzt Lebensmittel von etwa 100.- erhalten haben. Dass dies sooooo viel ist und ich für ca . 1 Woche immer wieder davon profitieren kann. Ich weinte auch noch zu Hause. Ich weinte auch aus Dankbarkeit, dass es Menschen gibt, die sich 1. gegen Foodwaste einsetzen und 2. Menschen denen es finanziell gar nicht gut geht davon profitieren dürfen und 3. diese Menschen das ehrenamtlich machen. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie ich beeindruckt bin und ich ziehe meinen Hut für alle, die dieses Projekt unterstützen. Sie dürfen diese Nachricht gerne an alle Regiogruppen weiterleiten.

Hochachtungsvoll, xxx"

Ein herzliches Dankeschön an die ASW-Bezügerin, die uns dieses liebe Mail geschrieben und zur Publikation freigegeben hat! Es hat uns unglaublich berührt und gefreut. Und es würde uns noch mehr freuen, wenn es dazu beitragen kann, dass weitere Armutsbetroffene uns durch ihr Kommen helfen, Food Waste zu reduzieren. Aufgetischt statt Weggeworfen tischt zurzeit in sieben Gemeinden nicht verkaufte oder verkaufbare Lebensmittel auf und verteilt sie an Armutsbetroffene (www.aufgetischt-statt-weggeworfen.ch)