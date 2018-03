Aus Anlass seines 4o jährigen Bestehens hatte der Veloclub Diegtertal Zunzgen die Organisation der 124. Delegierten-versammlung von Swiss Cycling beide Basel übernommen. Ueber 75 Personen folgten der Einladung nach Zunzgen. Darunter viel Prominenz aus Sport und Politik. So Landrats-präsidentin Elisabeth Augstburger, Grossratspräsident BS Remo Gallachi und Gemeindepräsident Michael Kunz. Zügig und souverän führte der langjährige Präsident Andreas Wild durch die Traktanden. Die Jahresberichte passierten ohne Rückfragen und wurden einstimmig genehmigt. Kassier Rolf Plüss konnte von einem guten Ergebnis berichten. Im Zentrum der Versammlung stand die Neuausrichtung im Bereich Nachwuchsförderung, neue Strukturen und personelle Massnahmen sind vorgesehen und werden eingeführt.Dem Antrag des Veloclub Gelterkinden um vermehrte finanzielle Unterstützung seitens der Vereine im Nachwuchsbereich, wurde zugestimmt und somit eine wichtige Weichenstellung im Hinblick auf die Zukunft gestellt.

Aufgrund seiner herausragenden Leistungen im Bereich Radball, inbesondere in der Sparte Nachwuchs, wurde Mathias Oberer vom VMC Liestal die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Die Laudatio wurde von Marcel Erdin, Ehrenpräsident des VMC Liestal und Kantonalpräsident Andreas Wild gemeinsam gehalten. Zahlreiche Sportlerinnen und Sportler konnten für ihre Leistungen im Jahre 2017 ausgezeichnet werden, so auch Marcia Eicher vom Veloclub Allschwil, die sage und schreibe 10 Medaillien an Schweizer Meisterschaften bis dato erringen konnte. Die Ehrdinger Kleinkapelle sorgte für beste musikalische Unterhaltung der bei bester Stimmung geprägten Delegierten-versammlung der Radsportler.

Andreas Wild

Präsident

Swiss Cycling beider Basel