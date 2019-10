Informativer Anlass im ölfi Bier in Solothurn.

Gespannt und interessiert folgten die Anwesenden den Ausführungen von Diana Stärkle, NR Kandidatin, zum Thema direkte Demokratie in der Schweiz. Mit dem Aufhänger, dem Plakat von Beat Wieland, 1920, «Schweizervolk lass dich nicht binden», konnte der Bogen von der Vergangenheit in die Zukunft aktueller nicht geschlossen werden. Die Aussage „um das elementarste menschenrechtliche Gegengewicht gegen jede Arroganz der Macht“ BV, Art. 7 traf Diana Stärkle den Nerv der Zeit und ins Herz der Anwesenden. Es wurde wieder einmal mehr klar, jede Stimme zählt und stärkt damit die direkte Demokratie. Wählt am 20. Oktober die Personen ins Parlament, die euren Vorstellungen am ehesten entsprechen. Die Schweiz wird es euch danken.

Diana Stärkle, Egerkingen