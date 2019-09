Am ers­ten Clean-up-Day in Die­t­i­kon, am 13. und 14. Sep­tem­ber 2019, war die EVP gut ver­tre­ten.

Manuela Ehmann (Gemeinderätin EVP), die diese Aktion mit einem Vor­stoss ange­stos­sen hat, ist sehr zufrie­den. Der Stadt­rat hat die Idee sofort auf­ge­nom­men und die Infra­struk­tur­ab­tei­lung hat die Aktion sehr gut orga­ni­siert und beglei­tet.

Es war erfreu­lich, zu sehen, wie sich Jung und Alt für ein sau­be­res Die­t­i­kon mit mehr Lebens­qua­li­tät ein­setzte. Vie­len Dank allen Hel­fe­rin­nen und Hel­fern.