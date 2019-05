Am Samstag, dem 25. Mai, besuchte die Musikgesellschaft Oberentfelden den Aargauischen Kantonalen Musiktag in Möhlin. In mehreren Fahrgemeinschaften nahmen wir den Weg ins Fricktal in Angriff und nach circa 40 Minuten Fahrt trafen wir in der Gemeinde an der Grenze zu Deutschland an. Um 11:25 präsentierten wir dann der Jury und dem Publikum unseren Konzertbeitrag, das Stück «Towards a New Horizon» von Steven Reineke. Gespickt mit mehreren kleinen Solos unter anderem von den Klarinetten, den Flöten und den Euphonien kam das Stück sowohl beim Experten als auch bei den Besuchern sehr gut an und dementsprechend viel auch die Beurteilung des Experten bis auf einige Kleinigkeiten, an denen noch gearbeitet werden muss, sehr positiv aus. Zufrieden mit der erhaltenen Bewertung lag nun eine mehrstündige Pause vor uns, während der wir unter anderem den anderen Musikgesellschaften und -vereinen bei der Marschmusikparade zuschauten. Diese wurde aber jäh durch einen kurzen aber heftigen Schauerregen unterbrochen, der alle Besucher und Musikanten innerhalb von Sekunden einen Unterstand aufsuchen lies. Der erste Teil der Parade wurde vorzeitig beendet, in der Hoffnung, dass sich das Wetter bis 16 Uhr wieder beruhigen würde, was es dann auch tat und so konnten wir die Marschmusikstrecke auf der Hauptstrasse von Möhlin pünktlich bestreiten. Unterstützt von vier Tambouren der TOM spielten wir den Marsch «In Harmonie vereint» und konnten die Experten sowie auch die Zuschauer am Strassenrand begeistern. Nach dem offiziellen Teil stiessen wir auf unsere erbrachte Leistung an und der gemütliche Teil des Abends konnte beginnen. Die Stimmung im Festzelt erreichte dank der Brass Band Zuzgen schon bald einen Höhepunkt und gefolgt von der Veteranenehrung und einem grossartigen Konzert der Nostalgic Brass Band war der Abend ein gebührender Abschluss eines tollen Musiktages. Vielen Dank an die TOM für die Unterstützung auf der Marschmusik und and die Musikgesellschaft und Gemeinde Möhlin für die Organisation des tollen Festes.

Bilder der MGO am Musiktag finden Sie auf unserer Webseite www.mgoberentfelden.ch. Dort finden Sie auch unsere Jahresprogramm und wir freuen uns darauf Sie bei unserem nächsten Anlass, dem «Sommernachtsfest» am 29. Juni zu begrüssen.