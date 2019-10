Die Musikgesellschaft Winznau lädt Kinder, Jugendliche und Junggebliebene zum Kinderkonzert ein.

Am Samstag, 09. November 2019 findet das diesjährige, etwas speziellere Herbstkonzert der Musikgesellschaft Winznau statt. Unser junges Publikum wird diesmal mit bekannten Kindermelodien begrüsst und darf sich in der Pause dann auf einen Parcours mit Musikinstrumenten begeben. Für die junggebliebenen Besucher werden mit Sicherheit Kindheitserinnerungen aufkommen. Wir haben fünf Musikschüler von Stefan Frei in dem Musikcorps integriert, für Nachwuchs ist also gesorgt. Musikalisch werden die Schlümpfe Pippi Langstrumpf überraschen, S' Hippigspänstli schwirrt im Saal herum, Lion King hat sich mit Jambo Africa aus dem Staub gemacht und Lo&Leduc suchen immer noch die Natel Nr. 079. Aus dem Musical Cats spielt unser Es-Cornetist Ramon Binder das berühmte Memory. Nach Popcorn und Hotdog, werden berühmte Melodien aus verschiedenen Kinderfilmen ertönen. "Let it go" aus dem Film Frozen oder "Minnie the Moocher" wo unser Bassposaunist als Blues Brothers gross auftritt.

In diesem Jahr durften wir 20 Jahre Röstifestival feiern. Bereits am Freitagabend war unser Festzelt zum bersten voll und die Röstibruzzler kamen ganz schön ins Schwitzen. Die Power Polka Band, in der auch einige Mitglieder der MGW mitspielen, hatten ihr 10-jähriges Jubiläum und feierten dieses zusammen mit drei bekannten Polka Band's. Am Samstag knatterte es bereits früh morgens in den Strassen von Winznau. Die eingeladenen Fahrer von Oldtimer Traktoren genossen bald schon eine Rösti zum Zmittag und standen danach dem interessierten Publikum für Fragen zur Verfügung. Fast 100-jährige Maschinen waren zu bestaunen. Am Samstagabend wurde gebruzzelt was das Zeug hält, den Besuchern mundeten die Röstis.

Am Sonntag veranstalteten wir ein Kinderkonzert und genossen die lustigen Songs und die fröhlichen und lachenden Kindergesichter.



Weitere Eckdaten, welche Sie sich bereits notieren können, sind das Adventskonzert am 15. Dezember 2019 und unser Frühlingskonzert am 28. März 2020.

25.10.19/SL