Warum nicht mal mit 170 Schülerinnen und Schülern unterwegs sein? Das Zelgli wagte es.

Letztes Jahr regte Schulleiterin Barbara Weibel Schoch die Idee im Kollegium an; gesagt getan und ein Team organisierte eine Wanderung. Leider machte das Wetter nicht mit. Umso mehr freuten sich alle, als der Wetterbericht dieses Jahr eine goldene Woche versprach. Die letztjährige Organisation der Herbstwanderung konnte aus der Schublade genommen werden. Am letzten Donnerstag im Oktober war es soweit. Mit zwei Bussen begann die Reise nach Oberdorf, dort stieg die grosse Gruppe um auf die Gondeln auf den Nesselboden.

Und nun wurde gewandert. Die Gruppe teilte sich in die erste, zweite und dritte Sekundarstufe auf. Anfänglich stieg der Weg sanft an, dann wurden die Muskeln herausgefordert und es brauchte ein bisschen Durchhaltevermögen. Die dritte Sekundarstufe war die dritte Gruppe, welche langsam die jüngeren Schüler und Schülerinnen aufholte. Gemeinsam ging es dann weiter; sich gegenseitig zu motivieren, aufzumuntern, zu ermutigen half allen. Gegen Mittag hatten es alle geschafft. Der Lohn für die Mühe grandios; die Aussicht und der Weitblick von der Röti in alle Himmelsrichtungen verzauberte alle.

Unterhalb der Röti wurden anschliessend die Feuerstellen genutzt. Feuer machen, Würste bräteln, zusammen sein waren die nächsten Programmpunkte.

Noch einmal waren anschliessend Geschicklichkeit und Rücksichtnahme gefragt. Wieder in denselben Gruppen wurde der Abstieg Richtung Weissenstein und dann zurück zum Nesselboden in Angriff genommen. Gondeln und Busse brachten die Oberstufe Zuchwil wieder an den Hauptbahnhof.

Fazit: Gemeinsam unterwegs zu sein, etwas zusammen zu erleben, eine Leistung zu erbringen, Rücksicht zu nehmen und Gemeinschaft auch zwischen den Klassen und Stufen zu pflegen, waren zentrale Anliegen dieses Ausflugs. Man durfte stolz auf sich sein, sowohl Auf- und Abstieg geschafft zu haben und alle waren sich einig: Das war cool.

Eva-Maria Fischli-Hof, Oberstufe Zelgli Zuchwil