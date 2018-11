In der Stadthalle Dietikon geht es um SM-Einzel- und diverse Gerätetitel. Um letztere kämpfen am Sonntag auch die Turner.



Die amtierende Schweizer K7-Meisterin Sandra Garibay (BTV Luzern) sowie die Zweit- und Drittplatzierte von 2017, Paciane Bo Studer (TZ Nidwalden) und Nicole Strässle (BTV Luzern), sind auch 2018 in Dietikon wieder am Start. Werden sie sich wieder aufs Podest turnen oder mischt jemand anderes in den vorderen Rängen mit?

Schlag auf Schlag folgen am Sonntag, 18. November 2018 die Gerätefinals. Eine weitere Möglichkeit für die Turnerinnen, aber auch für die Turner, um nach Edelmetall zu greifen.