Zwei Teams starteten am 26. Februar 2019 am Drei-Berge-Plauschwettkampf im Höngger Hallenbad Bläsi. Die Rettungsschwimmer/innen der Sektionen Höngg, Zürich und Altberg massen sich in verschiedenen Stafetten mit Rettungsgeräten, Flossen und Gewichten. Wie die Jahre zuvor platzierten sich die Altberger Herren auf dem Spitzenplatz des Podests. Der Abend endete gemütlich bei einem Schlummertrunk im neuen Vereinslokal der Höngger. Vielen Dank an die Sektion Höngg für das Organisieren des Wettkampfs. Wir kommen wieder!

