An der fünften Meisterschaftsrunde wartete auf die Unterkulmer ein happiges Programm. Zuerst mussten die Wynentaler gegen Rekordmeister und aktueller Cupsieger UHCevi Gossau ans Werk, danach starteten die Kulmer im Spiel gegen White Horse Lengnau in die Rückrunde.

Aufgrund der langen Anreise reiste die komplette Mannschaft bereits am Vortag nach Flims und verbrachte einen gemütlichen Tag. Zuerst duellierten sich die Tigersharks in der Eishalle im Eisstockwerfen. Danach nahmen die Kulmer in einer Pizzeria das Abendessen ein und klangen den Abend im Flimser Nachtleben aus. Übernachtet haben die Wynentaler im Hotel Vorab und möchten sich an dieser Stelle nochmals für die Gastfreundschaft bedanken.

Nach dem Frühstück verschob sich das Fanionteam in die Turnhalle und stellte sich auf die bevorstehenden Aufgaben ein.

UHC Tigersharks Kulm 5-5 UHCevi Gossau

Cevi Gossau erwischte den besseren Start und ging nach einem Freistosstreffer mit 0-1 in Führung. Wenig später stimmte die Zuteilung in den Reihen der Sharks erneut nicht und der Rekordmeister baute die Führung weiter aus. Dies war für die Kulmer ein Weckruf und sie fanden besser in die Partie. Renzo Orlando eröffnete das Skore für die Wyentaler. Fünf Minuten vor Schluss stellte Gossau nach einem weiteren Freistosstreffer den alten Vorsprung wieder her. Doch die Tigersharks kämpften weiter und belohnten sich mit zwei Treffer gleich selber. Mit einem ausgeglichenen Resultat wechselten die beiden Teams die Seiten. Wie in der ersten Halbzeit war Gossau auch in der zweiten Hälfte das aktivere Team und ging mit einem Distanzschuss erneut in Führung. Doch Pascal Moser fälschte zehn Minuten vor Schluss einen Schuss unhaltbar für den gegnerischen Torhüter ab und brachte damit die Tigersharks zurück ins Geschäft. In der Schlussphase war der amtierende Cupsieger die aktivere Mannschaft, scheiterte aber mehrmals am Kulmer Schlussmann Amstutz. Die Tigersharks ihrerseits waren offensiv eiskalt und gingen erstmals in Führung. Doch fünf Minuten vor Schluss schoss Gossau den Treffer zum 5-5. Wenig später ahndete der Schiedsrichter ein Sperren von Timo Galliker und damit konnten die Zürcher in Überzahl agieren. In diesen zwei Minuten wachsten die Unterkulmer über sich heraus, die beiden Verteidiger blockten viele Schüsse und wenn ein Abschluss aufs Tor kam, entschärfte diesen Schlussmann Amstutz mit Bravur. Doch der Punktgewinn war nach der überstandenen Unterzahl noch nicht im Trockenen. Gossau hatte in den letzten zwei Minuten nochmals drei hochkarätige Chancen, doch mit vereinten Kräften erkämpften die Wynentaler einen Punkt gegen Gossau.

Die Zürcher waren in diesem Spiel die bessere Mannschaft, hatte mehrere Chancen die Partie für sich zu entscheiden, doch dank einer kämpferischen Leistung wurden die Tigersharks mit einem Punkt belohnt.

UHC Tigersharks Kulm 3-8 White Horse Lengnau

Die Unterkulmer wollten den Sieg aus dem Hinspiel gegen Lengnau bestätigen. Doch die Formkurve des Gegners ist seither stark nach oben gegangen. Lengnau legte los wie die Feuerwehr, hatte mehrere Möglichkeiten in Führung zu gehen, doch Torhüter Friedli entschärfte in der Startphase sämtliche Versuche und hielt sein Team damit im Spiel. Doch zwei Mal liessen die Wynentaler in der Folge dem Gegner aus dem Bezirk Zurzach zu viel Platz, das Lengnau mit zwei Treffern bestrafte. Lengnau drückte weiter dem Spiel den Stempel auf, die Tigersharks hatten Mühe ins Spiel zu finden. Einzig Torhüter Friedli war es zu verdanken, dass das Spiel noch nicht vorentschieden war.

In der Pause hatten die beiden Trainer Geiser / Fischer viel Arbeit vor sich und versuchten mit taktischen Impulsen neuen Wind ins Spiel der Tigersharks zu bringen. Doch der Gegner brachte die Pläne durcheinander und konnte mit einem sehenswerten Treffer die Führung auf 0-3 ausbauen. Da kam kurze Zeit später die erste Überzahl zugunsten der Kulmer gerade recht. Die numerische Überlegenheit nutzten die Wynentaler aus und verbuchten ihren ersten Treffer. Doch Lengnau blieb auch danach die spielbestimmende Mannschaft und baute die Führung weiter aus. Zehn Minuten vor Schluss verwertete der Gegner einen Strafstoss zum vorentscheidenden 2-6. Die Tigersharks versuchten den Rückstand zu verkleinern, doch Lengnau hatte viel Ballbesitz und zwang die Tigersharks erneut zu viel Laufarbeit. Je länger die Partie dauerte umso mehr war die Luft draussen bei den Wynentaler. Dank Schlussmann Friedli kassierten die Kulmer keine Kanterniederlage, mussten sich aber am Schluss mit 3-8 geschlagen geben.

Fazit

Dank dem Punktgewinn gegen Gossau bleiben die Tigersharks auf dem achten Rang. An der nächsten Runde am 17.12.2017 in Oberbüren wartet erneut ein happiges Programm auf die Kulmer. Zuerst spielen sie um 09.00 Uhr gegen Bäretswil und um 11.45 Uhr gegen UHCevi Gossau.

Aufstellung

Torhüter: M. Amstutz, F. Friedli

Spieler: A. Döbeli, T. Galliker, P. Hirt, S. Mahni, P. Moser, R. Müller, R. Orlando, C. Peter, M. Wyss