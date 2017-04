Am Dienstagabendrennen vom 18. April in Möhlin waren 68 Fahrer und Fahrerinnen am Start, darunter die deutsche Olympiasiegerin und Weltmeisterin "Sabine Spitz. " Die Teilnahme an den Dienstagabendrennen sei immer eine wertvolle Bereicherung der Trainingsgestaltung im Hinblick auf die kommenden Rennen so ihr Ehemann und Manager

Ralf Schäuble.

Die nächsten Rennen sind am 25.4. / 2.5. / 9.5. 2017 - weitere Details siehe www.cyclingbeiderbasel.ch.