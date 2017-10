Am Samstag, 28. Oktober, messen sich über 100 Schwertkämpfer in Dagmersellen LU anlässlich der Schweizer Meisterschaften. Mit dabei sind auch die Sportler der Dietiker Schwertkampfschule Shim Sang Dojang unter Leitung von Master Ralf Sommerfeld.

Formenlauf und Zweikampf sowie Präzisionsschnitttechniken an Papier, Kerze und Ball - je nach Disziplin in der Gruppe oder als Einzelwettkampf - gehören zu den spektakulären Disziplinen der Haidong Gumdo Schweizer Meisterschaften in Dagmersellen, LU. Zwischen 8 und 19 Uhr messen sich in der Sporthalle Chrüzmatt über 100 Schwertkampfkünstler aus der ganzen Schweiz und dem Ausland in all diesen Disziplinen. Schon zum dritten Mal in der Geschichte des Schweizer Haidong Gumdo (nach 2012 in Meggen und 2015 in Widen) verspricht dies ein unterhaltsamer und eindrucksvoller Anlass für Athlethinnen und Athleten sowie für Zuschauerinnen und Zuschauer zu werden. Für Gäste ist der Eintritt frei und jeder ist herzlich willkommen, sich in die fernöstliche Welt des Schwertes entführen zu lassen.

Mit dabei sind auch die Schülerinnen und Schüler von Master Ralf Sommerfeld des Shim Sang Dojangs in Dietikon, die sich in den letzten Wochen höchst intensiv auf diese Titelkämpfe vorbereitet haben und mit einigen Aussichten auf Spitzenergebnisse nach Dagmersellen reisen. "Ich bin stolz auf den Trainingserfolg meiner Schülerinnen und Schüler. Durch die intensive Vorbereitung werden die Techniken von Training zu Training besser. Das freut mich ausserordentlich für meine Gumdo-in", schwärmt Master Sommerfeld (Anm.: Gumdo-in ist koreanisch und bedeutet SchwertkämpferIn). Er hat die letzten zwei Schweizermeisterschaften als OK-Präsident ausgerichtet und ist überzeugt, dass auch das diesjährige OK-Team einen hervorragenden und reibungslosen Anlass abliefern wird.

Haidong Gumdo ist die koreanische Schwertkampfkunst und blickt auf eine lange Tradition von über 1700 Jahren zurück. Neben den körperlichen Aspekten steht auch die Charakterentwicklung Richtung Respekt, Selbstvertrauen, Bescheidenheit und Durchhaltewillen im Vordergrund. Somit ist Haidong Gumdo nicht nur Kampfkunst, sondern auch Lebensschule.

Mehr Informationen über Haidong Gumdo findet man unter www.haidong-gumdo.ch.