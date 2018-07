Anlässlich des Kantonalen Musikfestes in Laufenburg reisten die Ittenthaler am Samstag, 23. Juni 2018 in das Städtchen am Rhein.

Nach dem gemeinsamen Essen durften sich die Veteranne zum Apéro vor dem Festzelt besammeln und sich anschliessend beim Einzug mit den weiteren Musikveteranen und den dazugehörenden Fähnrichs feiern lassen.

Zum Eidg. Veteran, 35 Aktivjahre, durfte unser Paukist Bruno Winter die Ehrung entgegen nehmen.

Für unglaubliche stolze 50 Aktivjahre und somit zum Kant. Ehrenveteranen durften unser Fähnrich Edi Näf und unser Dirigent Karl,J. Herzog die Ehrung entgegen nehmen.

Die Musikgesellschaft Ittenthal feierte mit Ihnen und dankt herzlichst für die einmalige Vereinstreue.