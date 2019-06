Wow, was für ein Wochenende. Die Fahrwanger Aktivturnerinnen- und Turner sind sehr glücklich über die tollen Leistungen am Eidg. Turnfest in Aarau.

Auf beeindruckenden Anlagen durften die Turner am Donnerstag Morgen vom 20. Juni den Wettkampf für Fahrwangen am Reck, Barren und im Fachtest Allround eröffnen. Die erste unglaubliche super Note von 10.00 im Fachtest Allround wurde von den Turnern umgehend gefeiert.

Können die Frauen dies toppen? Deren Wettkampf startete am Nachmittag auf der grandiosen ETF Arena-Bühne mit dem Team-Aerobic. Das Gefühl auf einer solch tollen Bühne mit riesiger Tribüne zu stehen, spornte alle noch mehr an das Best Mögliche zu zeigen. Später am Stufenbarren konnte ebenfalls eine gute Leistung geturnt werden. Im Fachtest Allround waren die Wetterbedingungen top. Je drei Minuten wurde auf hohem Niveau gespielt. Und siehe da... auch die Turnerinnen erreichten die fantastische Höchstnote von 10.00.

Zum ersten Mal zeigte die Gruppe des DTV+35 ihre neu einstudierte Gymnastik vor einem Wertungsgericht. Die Fans klatschten tatkräftig mit der stimmungsvollen Musik mit und holte das Beste aus den top motivierten Turnerinnen heraus. Die Endnote von 8.70 wurde mit riesiger Freude entgegengenommen.

Mit 27.25 Punkten holte der DTV den 56. Rang und mit 27.06 Punkten der TV den 68. Rang in der 4 Stärkeklasse von 441 startenden Vereinen. Herzliche Gratulation.

Das riesige Festgelände lud nach den Wettkämpfen zum unendlichen verweilen ein. Die super Leistungen wurden an den folgenden Tagen des Wochenendes am ETF ausgiebig gefeiert. Am Sonntag wurden alle Turnerinnen und Turner mit einem Empfang zuhause in Fahrwangen begrüsst und man konnte das tolle Turnfest gemeinsam ausklingen lassen. Danke an alle Fans und Turnfreunde, welche dabei waren.