Die dreifache Schweizermeisterin, Kimmy Repond, welche in dieser Saison bereits zweimal an einem internationalen ISU Wettkampf siegte, holte in EGNA ebenfalls wieder Gold.

Die Egna Spring Trophy fand vom 28.03.2019-31.03.2019 statt, Kimmy Repond startete in der zweiten Gruppe der Kategorie Advanced Novice Girls.