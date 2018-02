Im Kampf um die letzten Playoffplätze verliert der EHC Basel gegen Star Forward mit 1:3. Headcoach Albert Malgin ist an diesem Mittwoch Abend nur mit 20 Spieler zu diesem Nachtragsspiel an den Genfersee gefahren. Die sich letzten Samstag beim Spiel in Dübendorf verletzten Gfeller und Cola blieben zu Hause.