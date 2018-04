Einblick in die Geschichte des Aarburger Wahrzeichens

Wie bereits vor drei Jahren, lud der Vorstand des TV Egerkingen seine Ehrenmitglieder und Verdienstnadelträger zu einem besonderen Anlass ein. Insgesamt 37 Mitglieder trafen sich am 14. April in Egerkingen zu einem geselligen Nachmittag/ Abend.

Zu Beginn ging die Reise mit dem Bus nach Aarburg, wo wir im Gewölbekeller mit Wein und Käse verwöhnt wurden. Aufgrund des wundervollen Wetters und den angenehmen Temperaturen, wurde der Apéro kurzerhand an die frische Luft verschoben. Nachdem Wein und Käse genüsslich verspeist waren, stand eine unterhaltsame Führung in die Festung Aarburg auf dem Programm. Michel Spiess, welcher bereits seit vielen Jahren Führungen rund um Aarburg und den Born organisiert, wusste die Geschichten und Sagen um die Festung Aarburg schauspielerisch und amüsant weiterzugeben. Gestartet wurde die Tour an der Aare, wo uns das Phänomen der Waage erklärt wurde. Dabei hebt und senkt sich das Wasser periodisch in der Bucht und bewegt sich gegen die Schwerkraft flussaufwärts. Im Anschluss ging es hinauf zur Burg und der begnadete Erzähler führte uns in rund zwei Stunden durch die Festung Aarburg. Dabei besichtigten wir unter anderem den 45m tiefen Brunnen und bekamen einen Einblick in die bewegte Geschichte des Wahrzeichens. Sehr unterhaltsam und mit viel Emotionen wurde uns vorgeführt, wie die Aarburger von den Bernern unterdrückt wurden und, dass früher wohl doch nicht alles besser war. Zum Abschluss wurde der Ausblick von der Südterrasse der Festung genossen, bevor es wieder hinunter in das Städtchen ging und der Durst im Restaurant „Einfach Anders“ gelöscht wurde.

Im Anschluss gab es ein delikates und schmackhaftes Essen bevor nach gut acht Stunden, die Rückreise ins Gäu auf dem Programm stand. Während sich ein Teil verabschiedete, liessen einige noch den Abend im Restaurant von Arx ausklingen.