An der «Night of Duathlon» im Youcinema in Oftringen wurden Anita und Aeneas Appius für den Gewinn der Swiss Duathlon Serie 2018 AK45 bzw. AK55 sowie Aeneas Appius für den WM- und EM-Titel 2018 von der Langdistanz-Weltmeisterin Daniela Ryf geehrt. Das ist natürlich eine besondere Motivation für die Saison 2019.