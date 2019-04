Anzahl Mitglieder: 26 Aktive

Was macht unseren Turnverein speziell?

Trotz kleinem Dorf sind wir einen eher grösseren Damenturnverein. Wir sind jung, dynamisch und fördern durch unsere Jugi gezielt Nachwuchs. Die wöchentlichen Turnstunden sind abwechslungsreich gestaltet und es wird polysportiv geturnt. Das heisst, wir widmen uns allen möglichen Sportarten von Leichtathletik, verschiedenen Ballsportarten, Geräteturnen, Spiel, Ausdauer, Kraft und Koordination. Wir sind für jeden Spass zu haben und der Verein wird stark durch unseren Zusammenhalt geprägt. Wir nehmen gemeinsam an diversen Sportanlässen teil, wie an Turnfesten und Kreisspieltagen. Nicht zu vergessen ist unser jährliches Highlight der Turnerabend. Wir stellen jedes Jahr ein neues kreatives Programm auf die Beine.

Das ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest?

Da unser Verein sehr jung ist, sind nicht viele dabei, die bereits an einem ETF teilgenommen haben. Am ETF in Biel hat der DTV Dürrenäsch aber seit langem wieder mal beim Aerobic mitgemacht. Die Bühne war riesig und mit der Tribüne, wo bereits viele Zuschauer sassen, kam der gewisse Nervenkitzel den wir dazu brauchten. Zu den schönsten Erinnerungen zählt aber der besondere Moment, als wir die Aerobic Note erhielten. Als unsere Aerobic Leiterin mit der Oberturnerin zu unserer Truppe kam, bereits mit Tränen in den Augen - wir dachten, weil die Note so unfassbar schlecht ist- wie sich herausstellte war sie das aber nicht. Wir jubelten, schrien und weinten gleichzeitig. Die Note wäre für einen anderen Verein vielleicht schlecht gewesen, aber wir waren so zufrieden mit uns und haben zusammen gefeiert.

Am Eidgenössischen Turnfest Aarau wollen wir...

gemeinsam alles geben & gute Ergebnisse erzielen

eine unfallfreie Zeit

schönes Wetter

neue Bekanntschaften schliessen

zusammen feiern & das Tanzbein schwingen

gut Essen & feines Bier :)

...wir vom DTV Dürrenäsch freuen uns riesig auf ein tolles ETF in Aarau! :)