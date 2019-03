Anzahl Mitglieder: 514

Gründungsdatum: 1892

Was macht unseren Turnverein speziell?

Der STV Rupperswil bewegt seit dem Jahr 1892 die Gemeinde und bietet ein vielseitiges, spannendes Sportangebot für jedes Alter und Geschlecht. Ob Volleyball, Unihockey, Geräteturnen, Gymnastik, Aerobic oder Polysport. Neben den sportlichen Tätigkeiten organisieren wir immer wieder diverse Feste, z.B. alle drei Jahre einen Turnerabend. Am ETF treten wir neben unseren Stammdisziplinen Schaukelringe, Minitrampolin, Team Aerobic, Gymnastik auch im Einzelwettkampf Leichtathletik und Volleyball- sowie Unihockeyturnier an. www.stv-rupperswil.ch

Das ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest?

Nach dem man immer wieder sechs Jahre warten muss, wird jedes Eidgenössische Turnfest speziell für alle Turnerinnen und Turner. Jeder hat seine eigenen Erinnerungen ob an das ETF in Bern, Basel, Zürich, Luzern Genf, Frauenfeld, Biel oder Aarau. Sehr cool war das ETF in Frauenfeld. An diesem Turnfest erreichten wir zum ersten Mal die Note 9.00 an den Sprüngen. Auch der Vereinsabend mit der Band ChueLee bleibt unvergessen.

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir…

Da das Eidgenössische Turnfest direkt vor der Haustür statt findet, macht das Ganze noch spezieller als sonst. Aus sportlicher Sichtweise, wollen wir den besten Wettkampf der Saison bestreiten und eine durchschnitt Note von 8.80 erreichen. Die Gymnastikgruppe freut sich riesig auf ihren Auftritt an der Eröffnungsfeier. Eine Teilnahme an der Eröffnungsfeier ist eine sehr grosse Ehre für unseren Verein. Natürlich sind uns die Aktivitäten neben dem Wettkampfplatz auch ein Anliegen. Wir wollen das Fest als STV Rupperswil geniessen und beleben. In diesem Sinne "go for gold Robischwil".