Wir sind die Turnerinnenriege (TnR) Seltisberg.

Zu polysportivem Programm wie Taebo, über Zumba, zu Spiel und Spass, Yoga und Aerobic uvm. treffen wir, über 25 Frauen, uns jeden Donnerstagabend, um gemeinsam zu "spörteln". Unser Programm ist Turnverein atypisch aber erreicht viele interessierte und aktive Mitturnerinnen.

Eine kleine Gruppe, dieses Jahr bestehend aus 11 Frauen, hat sich einmal mehr zum Ziel gesetzt an einem Turnfest teilzunehmen und sich fürs ETF Aarau angemeldet. Es ist in dieser Konstellation unser erster ETF an dem wir teilnehmen, was es für uns ganz besonders macht. Wir erwarten viel und dennoch eigentlich "nur" dass wir ganz viel Spass haben werden. Es ist für uns immer besonders schwierig überhaupt eine Gruppe für ein Turnfest zusammen zu bekommen bzw. Mitturnerinnen dafür zu begeistern. Dazu kommt immer die Suche nach Kampfrichtern die gestellt werden müssen und auch der organisatorische Aufwand ist nicht zu unterschätzen. Umso lässiger ist es für unsere Gruppe, dass wir 11 Frauen, die absolut motiviert und turnfestbegeistert sind, die Chance haben, dieses Jahr an einem ETF mitzumachen. Wir freuen uns!