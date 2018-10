Das traditionelle Herbstkonzert des Männerchores mit dem Sängerbund Buchs SG als Gast findet dieses Jahr am Sonntag, 28. Oktober 2018, 17.00 Uhr, im Gemeindesaal Buchs statt.

Erneut unter dem Thema „175 Jahre Männerchor Buchs“ steht das zweite Konzert des jubilierenden Vereines in diesem Jahr. Nach dem Klassik-Event mit einem grossen ad hoc-Frauenchor im Mai in der reformierten Kirche Buchs steht nun das Herbstkonzert am 28. Oktober an. Erneut ist eine Gastformation dabei – diesmal sinnigerweise der stattliche Männerchor „Sängerbund“ aus dem St. Gallischen Buchs, mit dem die Aargauer Buchser seit einiger Zeit eine Freundschaft pflegen.

Der Sängerbund Buchs SG, fast ebenso alt wie der Männerchor Buchs, steht unter der Leitung des Österreichers Prof. Christian Büchel, magister artium, und steuert einen eigenen Programmblock mit deutschen, schweizerdeutschen und englischen Ohrwürmern a cappella bei. Gespannt sein darf man auf das berühmte „La Montanara“ des Trientiner Bergsteigerchores sein.

Der Beitrag der St. Galler steht ebenso unter dem Motto „Lieblingslieder“ wie der eröffnende, sechs Lieder umfassende Block des gastgebenden Männerchores Buchs AG: In den Sprachen Suaheli, Italienisch, Schweizer Mundart, Englisch, Romanisch und Französisch erklingt ein Querschnitt durch das Repertoire der Konzerte, Auftritte und Wettbewerbe der letzten Jahre. Selbstverständlich bilden die beiden Formationen zum Schluss des Konzertes einen rund 70-köpfigen Gesamtchor mit einem Strauss von „Liebesliedern“, auf welche sich die beiden Chöre in einem aufwändigen Auswahlverfahren geeinigt haben.

Wie das tönt, hören wir erstmals an der ersten und einzigen gemeinsamen Probe am Vortag des Konzertes. Die Begleitungen übernehmen die bewährten Musiker Pius Schürmann, Gitarre, und Carlos Rojas, Klavier.

Die Männerchöre Buchs und Buchs freuen sich auf ein zahlreiches Publikum, mit dem man anschliessend auf ein erfolgreiches Konzert anstossen kann.

Eintritt frei, Kollekte.

Daniel Willi