Es gab mehrere Podestplätze: In England am Thames Valley Spring Duathlon gewann Cybele Schneider den Super Sprint Duathlon.

In Wallisellen kämpften sowohl die jüngeren wie auch die erfahrenen Triathleten erfolgreich um super Resultate: Experience Triathlon: Esther Pflugi wurde in ihrer Alterskategorie 2. und Nicole Rickenbacher 3. In der Kategorie Competition wurde Robin Wild 3. seiner Alterskategorie. Schliesslich gab es auch in der Kategorie Youth 14-16 für Eric Jakober mit dem dritten Rang einen Podestplatz.