Lange zierte das Birmensdorfer Wappen eine Lokomotive der Zürcher S-Bahn. Nach einer Totalrevision der Lok wurde das alte Wappen entfernt und durch ein neues ersetzt. Nun schmückt es in unserem Museum eine kleine Ecke mit Eisenbahn-Erinnerungen. Das Ortsmuseum Birmensdorf an der Mühlemattstrasse 7 ist das nächste Mal am Samstag, 7. November 2020 von 14-16 Uhr geöffnet.