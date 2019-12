Ein geschichtsträchtiger Beginn einer neuen Ära. Neue Präsidentin für den Tennisclub Möhlin

An der 55. ordentlichen Generalversammlung des TC Möhlin vom letzten Donnerstag wählten die

Mitglieder Laura Cangeri einstimmig als neue Präsidentin. Sie tritt die Nachfolge von Peter

Lüscher an. Gleichzeitig wurde der Vorstand mit drei Mitgliedern ergänzt und komplettiert. Drei

junge Damen sorgen mit Ihrem Engagement und der Wahl für ein neues und bisher einmaliges

Kapitel in der Geschichte des TC Möhlin. Auch in der Region dürfte dies ein einmaliges Ereignis

sein, dass sich eine so grosse Zahl junger Mitglieder für einen Verein in dieser Grösse

engagieren!

Seit 2014 leitete Peter Lüscher den TC Möhlin. Bereits seit 2012 engagiert er sich in Projekten. In seine

Amtszeit fielen alle Feierlichkeiten zum 50 Jahre Jubiläum das Projekt, alle Vorarbeiten und letztlich die

gelungene Realisation der neuen Tennishalle. Ebenfalls zeichnete er verantwortlich für die damit

verbundene Gründung der Genossenschaft CourtCube. Die Verantwortung hierfür bleibt in seinen

Händen. Seine Verdienste wurden im Rahmen der Generalversammlung, mit der grossen Zahl von 62

Mitgliedern, gewürdigt und verdankt.

Mit der 27-jährigen Laura Cangeri übernimmt eine Vertreterin der jungen Generation die Geschicke des

TC Möhlin. Sie verfügt bereits über zwei Jahre Vorstandserfahrung als Aktuarin. Ihr ist es ein Anliegen

verstärkt die junge Generation an den Verein zu binden und dafür zu sorgen, dass auch 2030 der TC

Möhlin eine wichtige Rolle in der Region spielt.

Mit Nora Bucher sowie den Zwillingen Vivienne & Noëmi Lüscher (alle zwischen 19 und 23-jährig) wird

der Vorstand stark verjüngt und verstärkt. Alle drei betonen die Bereitschaft, «Ihrem Verein» etwas

zurückzugeben sowie Erfahrungen in diesem Umfeld sammeln zu wollen.

Der scheidende Präsident sagte denn auch: «es ist eine einmalige Konstellation und ein Privileg, dass so

viele junge Mitglieder Verantwortung übernehmen». Insgesamt darf der Verein auf 21 Mitglieder (wovon

neun im Vorstand) zählen, welche sich in der einen oder anderen Form engagieren. Mit den über 120

Kindern & Junioren verfügt der TC Möhlin über eine der grössten Nachwuchsabteilungen in der Region

und mit Jérôme Kym über ein junges Mitglied mit Strahlkraft weit über das Fricktal hinaus.

Neben den Wahlen (Hanneke Behlinger, Denise Schwörer und Hans van Enck wurden in ihren Ämtern

bestätigt) wurden alle Tagesgeschäfte verabschiedet. Ein Reglement, welches die Mitglieder verstärkt zur

Mitarbeit einbinden und auffordern sollte, wurde hingegen verworfen.

Die grosse Anzahl teilnehmender Mitglieder zeigt, dass der TC Möhlin eine Herzensangelegenheit ist und

der Start des neuen Vorstandes in einem würdigen Rahmen erfolgen konnte. Laura Cangeri durfte im

Rahmen der «Stabübergabe» ein denkwürdiges Racket, gespendet von Marcel (Samba) Oeschger, aus

den Händen vom sichtlich berührten Peter Lüscher im Empfang nehmen.