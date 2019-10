Ein Interview mit Harald Gloor zum Saisonbeginn

Manuela Schenker: Wir blicken auf eine unglaubliche Saison zurück mit einer wahnsinnigen Leistung des Damen 1 und des ganzen Staffs rund um das Team. Nach nur einer Saison in der 1. Liga konnte der angestrebte Aufstieg in die NLB realisiert werden. Welche Ziele hast du dir und dem erfolgsverwöhnten Team für diese Saison gesetzt?

Harald Gloor: Unser Ziel für diese Saison sehen wir alle sehr pragmatisch. Wir wollen uns in der NLB festsetzen. Durch die Reduktion der NLB von 16 auf 12 Teams wird der Kampf um den Ligaerhalt immens schwer. Und wir müssen damit umgehen, die eine oder andere Niederlage zu verkraften. Trotzdem sind wir optimistisch, dass wir das Potenzial für eine starke Saison haben. Niemand im Team nimmt Niederlagen einfach so hin, alle sind motiviert sich stetig zu verbessern und ich bin sicher, wir werden schnell lernen. Mit vier wöchentlichen Trainingseinheiten zeigt das Team und der Staff, dass alle bereit sind mehr als andere zu geben und für unsere Ziele zu kämpfen. Das Kader ähnelt dem letztjährigen sehr. Wir konnten uns punktuell gezielt verstärken und sind breiter aufgestellt als vergangene Saison. In der Annahme und in der Verteidigung wollen wir mehr Bälle im Spiel behalten. Das tönt simpel, ist in Tat und Wahrheit aber ein langer Lernprozess. Wir haben uns vorgenommen, die Offensive variantenreicher zu gestalten, um den gegnerischen Block und die Defense stetig zu beschäftigen. Weiter gehört ein starker Service einfach dazu. Viele Spielerinnen setzen sich auch individuelle Ziele, an welchen sie stetig arbeiten.

Mit Dünya Kiliç hast du eine neue erfahrene NLB Passeuse ins Team geholt. Das ist der vierte Wechsel innert einem Jahr auf dieser Schlüsselposition. Zweite Passeuse ist das Jungtalent Ella Ammeter (17 Jahre). Wie schwierig ist es das Team auf die wiederum neue Situation einzustellen und welche Risiken sind damit verbunden?

Nach der speziellen letzten Saison mit dem doppelten Transfercoup auf der Zuspielposition (Kathleen Weiss und Marija Tabunscic) folgt eine neue Ära. Glücklicherweise wurde insbesondere Ella nachhaltig von Kathleen geprägt. Sie hat die Zeit mit ihr genutzt, sie gut beobachtet und von ihrer Erfahrung profitiert. Mit den beiden unglaublich ehrgeizigen Dünya und Ella haben wir ein spannendes Duo gefunden. Die beiden pushen sich gegenseitig zu Höchstleistungen. Zum Glück sind beide in jedem Training anwesend. So sind wir schon länger an der Abstimmungsarbeit. Aber selbstverständlich braucht das Zeit und jede spielt die Bälle ein bisschen anders. Mein Wunsch ist, mit diesen beiden über einen längeren Zeitraum zusammenarbeiten zu können. Ein Vorteil ist, dass wir damit unberechenbarer werden und dass wir bei einer Verletzung nicht sofort reagieren müssen. Die Saison beinhaltet viele Spiele, mehr als in der 1. Liga. So kann auch die Belastung besser verteilt werden.