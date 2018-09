Um den Erfolg der letzten zehn Jahre zu feiern und seinen rund 190 Freiwilligen zu danken, hat das Jugendrotkreuz Kanton Aargau am 15. September zu Theater, Apéro und Konzert eingeladen.

„Ihr habt diese Erfolgsgeschichte ermöglicht“, bedankt sich Nina Vladović in ihrer kurzen Ansprache vom Samstagabend. Gerichtet sind die Worte der Leiterin des Aargauer Jugendrotkreuzes an die rund 190 Freiwilligen sowie die zahlreichen Teilnehmenden aus den fünf Projekten der nun zehnjährigen Jugendorganisation. Über 60 von ihnen haben sich für die Jubiläumsfeier inklusive Theater, Konzert und Apéro in der Bar im Stall in Aarau eingefunden.

Angeregt vom „Gipfeltreffen“

Eine der Freiwilligen ist Nuria Schuller, die sich als Mentorin engagiert. „Mir gefällt, dass ich mich gezielt für einen jungen Asylsuchenden einsetzen und den Alltag von einem Menschen in meinem Alter verschönern und vereinfachen kann“, betont die 18-Jährige. „Freiwilligenarbeit ist für mich nicht wirklich Arbeit, sondern vor allem Spass.“ Und dieser kommt auch an der Jubiläumsfeier nicht zu kurz.

Wer wollte, konnte sich bereits im Voraus für eine Vorführung des Jugendtheaterfestivals am frühen Abend anmelden. Beim „Gipfeltreffen“, einem Stück des Oldenburger Staatstheaters werden die Zuschauer mit kritischen Fragen aus Alltag und Politik konfrontiert und auf unerwartete und packende Art und Weise zum Nachdenken angeregt.

Inspiriert von Serenat

Das beeindruckt auch Robert, der seit seiner Flucht aus Eritrea regelmässig an den Inputabenden und Sportnachmittagen des Jugendrotkreuzes dabei ist. „Ich freue mich immer sehr auf die Aktivitäten vom Jugendrotkreuz“, so der junge Eritreer. „Viele von meinen Freunden machen mit und auch mit den Freiwilligen habe ich Freundschaften geschlossen.“ Zeit zum Vertiefen dieser Freundschaften bleibt nach dem Theater beim Apéro in der Bar im Stall.

Zum leckeren marokkanischen Fingerfood wird dort auch inspirierende Musik von Serenat Ezgican serviert. Mit ihren Liedern in 20 verschiedenen Sprachen berührt die junge Sängerin aus der Türkei das Publikum merklich. Viele spannende Gespräche später geht ein tolles Jubiläumsfest zu Ende.