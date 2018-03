Luigi Fragale, vom gleichnamigen Coiffeurgeschäft in Solothurn, zeigt sich als grosszügiger Sponsor für unsere erste Mannschaft. Ein Gratishaarschnitt für jeden Spieler und ein grosszügiger Beitrag in die Mannschaftskasse nimmt der FC Zuchwil mit grossem Dank entgegen und hofft auf eine schnittige Rückrunde!

Anlässlich der Eröffnung des neuen Geschäftes am Rossmarkztplatz 11 in Solothurn, in welchem sich neben dem Coiffeurgeschäft von Luigi Fragale ein Nagelstudio sowie ein kleines Restaurant welches durch Mamma Fragale geführt wird, befindet, bedankte sich die erste Mannschaft des FC Zuchwil mit einem Besuch in den neuen Räumlichkeiten ganz herzlich bei Luigi Fragale und wünscht für das neue Konzept und Geschäft ganz viel Erfolg.