Alle zwei Jahre führt der Regi-Chor Muri Konzerte durch. Nun ist es wieder soweit. Unter der Leitung von Beatrice Klausner-Hübscher singen wir am Samstag 3. März 2018, 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle Buttwil und am Sonntag 4. März 2018, 17.00 Uhr in der reformierten Kirche Muri. Im Konzertprogramm werden Sie auf eine Reise durch die Farben des Jahres mitgenommen und bekommen dabei eine Auswahl an typischen Gesangsstücken in verschieden Sprachen zu hören.

Die Stücke erzählen von schillernden Farben des Abends, goldenem Licht über Wäldern, glühenden Sonnenuntergängen, Träumen von süssen Küssen und von Sternenglanz.

Besonders freuen können Sie sich auch auf den Auftritt unserer „Special Guests“, dem Schülerchor Buttwil, der unter der Leitung von Manuel Kägi unser Konzert bereichert.

Für die instrumentale Begleitung sorgen am Piano Michi Stierli, an der Gitarre Daniel Klausner, am Bass Claudio Berger und am Schlagzeug Peter Bittel.

Wir danken unseren Sponsoren und Gönnern für ihre wertvolle Unterstützung.

Eintritt: frei (Kollekte).

Haben Sie selber Freude am Singen? Wir freuen uns, Sie anlässlich einer unverbindlichen Schnupperprobe begrüssen zu dürfen. Detailliertere Infos zum Regi-Chor finden Sie auf www.regi-chor.ch